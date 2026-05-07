Meteorología prevé lluvias en provincias

Publicado por EMILIO GUZMÁN M. Creado: Actualizado:

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy precipitaciones en La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Samaná, Monte Plata, Duarte, Santiago, Azua, Santiago Rodríguez y San Juan.

El organismo prevé que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y horas de la tarde, debido al arrastre del viento.

Las temperaturas, indicó Indomet, continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.