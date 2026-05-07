Continúa el calor
Meteorología prevé lluvias en provincias
El organismo prevé que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y horas de la tarde, debido al arrastre del viento.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy precipitaciones en La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Samaná, Monte Plata, Duarte, Santiago, Azua, Santiago Rodríguez y San Juan.
El organismo prevé que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y horas de la tarde, debido al arrastre del viento.
Las temperaturas, indicó Indomet, continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.
El País
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Gabriel Alberto Hernández Tiburcio