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Continúa el calor

Meteorología prevé lluvias en provincias

El organismo prevé que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y horas de la tarde, debido al arrastre del viento.

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) pronosticó para hoy precipitaciones en La Altagracia, La Romana, El Seibo, San Pedro de Macorís, Samaná, Monte Plata, Duarte, Santiago, Azua, Santiago Rodríguez y San Juan.

El organismo prevé que las precipitaciones ocurrirán en la mañana y horas de la tarde, debido al arrastre del viento.

Las temperaturas, indicó Indomet, continuarán calurosas, debido a la época del año y al viento cálido del sureste, por lo que recomienda ingerir suficientes líquidos, vestir ropa ligera y evitar la exposición prolongada al sol.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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