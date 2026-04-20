COE mantiene alertas preventivas.
Meteorología pronosticó aguaceros dispersos para hoy
Prevé que las temperaturas seguirán calurosas en el día, por la radiación solar y el viento que gira gradual del este/sureste.
Aunque con una ligera disminución, hoy continuarán los aguaceros dispersos, con tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.
El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que en la mañana no habrá lluvias, pero sí en la tarde y en horas de la noche.
Prevé que las temperaturas seguirán calurosas en el día, por la radiación solar y el viento que gira gradual del este/sureste.
El COE mantiene alerta amarilla para Puerto Plata y San José de Ocoa y verde para Monseñor Nouel, La Romana, San Juan, El Seibo, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Azua, La Vega, Duarte, San Cristóbal, Valverde, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.