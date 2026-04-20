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COE mantiene alertas preventivas.

Meteorología pronosticó aguaceros dispersos para hoy

Prevé que las temperaturas seguirán calurosas en el día, por la radiación solar y el viento que gira gradual del este/sureste.

Indomet

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EMILIO GUZMÁN M.
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Aunque con una ligera disminución, hoy continuarán los aguaceros dispersos, con tronadas y ráfagas de viento en Hato Mayor, La Vega, Monseñor Nouel, Santiago, Santiago Rodríguez, Valverde, Elías Piña, Dajabón, Independencia, Baoruco y San Juan.

El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó además que en la mañana no habrá lluvias, pero sí en la tarde y en horas de la noche.

Prevé que las temperaturas seguirán calurosas en el día, por la radiación solar y el viento que gira gradual del este/sureste.

El COE mantiene alerta amarilla para Puerto Plata y San José de Ocoa y verde para Monseñor Nouel, La Romana, San Juan, El Seibo, Peravia, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Azua, La Vega, Duarte, San Cristóbal, Valverde, Monte Plata, Santo Domingo y el Distrito Nacional.

Sobre el autor
EMILIO GUZMÁN M.

EMILIO GUZMÁN M.

Periodista y abogado, conmás de una década de experiencia en cobertura de temas políticos, judiciales y legislativos. Especialista en gobiernos locales y con una maestría en GestiónMunicipal.
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