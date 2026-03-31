Ministerio Público dice fiscal pidió US$150 mil a testigo

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El Ministerio Público (MP) afirma que fue en la parte interior del Sunroof y la tapa corrediza del vehículo marca CRV, color crema, donde el fiscal Aurelio Valdez Alcántara escondió los US$10,000, en papeletas de US$1,000 cada una, que le habría entregado el testigo Roberto Canaán como parte de la extorsión de la que habría sido objeto a cambio de “alterar el curso del proceso en la fase de investigación” en su contra del órgano de persecución.

Así consta en la solicitud de medida de coerción depositada por el MP ante la magistrada Ysis Muñoz, quien ayer, en atribuciones de jueza de la Instrucción de la jurisdicción privilegiada, aplazó para el próximo martes 7 de abril, la audiencia contra el imputados de violar varios artículos del Código Penal, y de la Ley de Lavado de Activos.

Según el expediente, el MP tiene abierta una investigación de orden público en contra de Valdez Alcántara, de quien dice que el 13 de este mes concretó un encuentro personal con Canaán, en el parqueo de Plaza Lama, establecimiento ubicado en la avenida 27 de Febrero con Winston Churchill.

El MP indica que allí Canaán abordó el vehículo conducido por el fiscal, una CRV color marrón, quien utilizó información privilegiada sobre sus vínculos personales y propiedades, “para establecer una posición de dominio”, y de inmediato, de manera explícita le propuso “alterar el curso del proceso seguido en su contra a cambio de un beneficio económico”.

LO QUE EXIGIRÍA EL FISCAL

Según el Ministerio Público le exigió a Canaán US$200,000, un vehículo Mercedes Benz 350 o 450, negro, y también mostró interés por un reloj Rolex.

Según el expediente del MP, Canaán regateó y le ofreció al fiscal investigado US$150,000 y una guagua Volvo o Mazda. Valdez Alcántara aceptó el pago de los US$150,000, no así el Volvo o Mazda, sino que insistió en el Mercedes Benz, a lo que tuvo que acceder el coaccionado.

El MP sostiene que, una vez acordado el soborno, se conformó un equipo para darle seguimiento y cubrir documentalmente la entrega del dinero. Este equipo estuvo comandado por el mayor Luis Antonio Valdez Moreno, encargado de la División de Operaciones de la Policía y varios miembros la institución, así como por el fiscal Andrés Octavio Mena Marte, adscrito a la Jurisdicción privilegiada y Procesos Especiales.

O PAGA O VA PRESO

De acuerdo con el relato del MP en la solicitud de medida de coerción, el fiscal Valdez Alcántara “ejerció coacción continuada” contra Canaán mediante conversaciones telefónicas, hasta el 18 de este mes cuando lo presionó preguntándole “¿para cuándo está la cosa?” y estableció como fecha límite del pago del soborno, el 24 de este mes.

Agrega que para supuestamente asegurar el cumplimiento de lo acordado, el fiscal le advirtió a Canaán “sobre la inminencia de su judicialización, condicionando la impunidad al pago del soborno”.

LA HORA CERO

Una vez fijó la fecha para el pago, describe el MP, el fiscal contactó por la vía telefónica a Canaán el 27 de este mes en horas de la tarde, para reunirse “lo antes posible”, pero esta vez en el parqueo de Bella Vista Mall de la avenida Sarasota para que le entregara el dinero.

El equipo comandado por el mayor Valdez Moreno se trasladó al citado centro comercial, al área de parqueo en la cuarta planta y esperó allí hasta que llegó el fiscal investigado en su vehículo CRV crema, buscó parqueo hasta hacerlo próximo adonde estaban ellos, luego llegó Canaán, se montó en el asiento del pasajero y permanecieron en él por varios minutos. “Luego salieron del área de parqueo en el mismo vehículo, circularon brevemente en vía contraria por la calle Helios… y luego regresaron al interior de la plaza. Canaán entregó el dinero, se desmontó del vehículo del fiscal y luego salió de la plaza”, explica el MP.

El equipo de investigación dio seguimiento al conducido por el fiscal Valdez Alcántara, quien al salir de la plaza y tomar la avenida Sarasota, fue interceptado frente a Almacenes Unidos por los agentes quienes le ordenaron salir del vehículo “por sospecha legítima de que ocultaba dinero proveniente de sobornos y evidencias de corrupción”, le leyeron sus derechos constitucionales y se lo llevaron arrestado”, señala el MP.

REQUISA VEHICULO

Al fiscal le ocuparon, entre otras cosas, cinco tarjetas bancarias y RD$1,250 en efectivo; un IPad, dos celulares Apple: uno 17 Pro Max y otro XR, una carpeta negra con el logo Internacional Narcostics an Law Enforcement United States Departament Of States; y una pistola marca Bersa 9 mm con un cargador y 13 cápsulas.