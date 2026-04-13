Ministro Mescyt dice 42 proyectos compiten investigación científica

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescyt), Rafael Santos, declaró que de 42 universidades y centros de investigación dominicanos han recibido 455 propuestas de proyectos basados en investigación científica tecnológica.

Expresó que en función de la línea de investigación, 35 proyectos corresponden a carreras de ciencias básicas: biología, química, física y matemática educativa, las cuales compiten por los más de RD$ 300 millones del Fondo Nacional de Innovación y Desarrollo Científico y Tecnológico (Fondocyt).

Otros 51 proyectos tienen que ver con investigaciones científicas en el medio ambiente, recursos naturales, cambio climático y economía azul.

Santos precisó a Hoy que 65 de las propuestas recibidas son sobre el área de salud: biomedicina, epidemiología, insumos biomédicos y ciencias farmacéuticas.

De la ciencias agroalimentarias, forestales, biotecnología, seguridad alimentaria y bioeconomía circular sometieron 105.

Llegaron 80 de la ingeniería, energía, materiales avanzados, mecatrónica, economía circular de residuos; Tecnologías de la información, software e inteligencia artificial.

Sostuvo que de las ciencias sociales, humanísticas, educación superior, cultura, ciencia abierta y ciencia ciudadana tienen 93. En tanto, de políticas públicas enviaron 26 proyectos, con enfoque en modernización del Estado, ciudades, territorio, logística, servicios públicos y seguridad nacional. Las investigaciones compiten en momentos en que el país procura aprobar carreras 4.0 enfocadas en innovación tecnológica y desarrollo productivo nacional.