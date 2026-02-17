Ministro del Mescyt y presidente coinciden en visión de reforma

Publicado por Llennis Jiménez Creado: Actualizado:

El ministro de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Mescty), Rafael Santos Badía, proclamó que el debate de la reforma al sistema educativo debe orientarse a garantizar la eficiencia del gasto público y elevar los estándares de calidad en todos los niveles de la enseñanza.

Declaró en el encuentro sobre “Internacionalización del Sistema Universitario y su impacto en la Estructura Económica”, que el presidente Luis Abinader mantiene su compromiso con una transformación educativa integra, orientada a modernizar su estructura, elevar la calidad de los aprendizajes y articular de manera más eficiente todos los niveles de la enseñanza.

Expresó que ha conversado con el presidente Abinader del tema de la transformación del sistema de aprendizaje dominicano y han coincidido, tras asegurar que cualquier decisión sobre la asignación presupuestaria deberá responder a los objetivos estratégicos de la reforma.

“Si el 4 % del PIB asignado al nivel preuniversitario no es ejecutado plenamente, resulta indispensable revisar, optimizar y realinear esos recursos con las prioridades de la transformación educativa nacional”, es la recomendación que da el funcionario al uso de los fondos para enseñanza.

Se definió como el ente que facilitará el camino del debate para la modernización educativa, que dijo requerirá una transformación estructural profunda del rediseño curricular, fortalecimiento de las competencias fundamentales y mejora sostenida de la lectoescritura en los niveles inicial, primario y secundario.

¿Por qué estudian los jóvenes?

El rector de la Universidad Europea del Atlántico (Uneatlántico), de España, Rubén Calderón Iglesias, afirmó en la actividad que la educación superior impacta en lo económico y en la internacionalización universitaria contribuye al fortalecimiento del capital humano, la empleabilidad y la productividad.

Sostuvo que la apertura académica internacional genera efectos positivos en el desarrollo profesional de los estudiantes y en la competitividad de los países.

El economista de la Educación por la Universidad de Valladolid, se encuentra en la República Dominicana, afirmó que la inversión en educación incide en la expansión del empleo, el incremento salarial y el crecimiento de la productividad.

Impartió la conferencia “Teorías de la Demanda de Educación”, ¿Por que Estudian los Jóvenes?, celebrada en el salón del Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología (Conescyt).

Santos y embajador Japón

Dentro de su agenda de ayer, el ministro Santos Badía, recibió ayer en su despacho al embajador de Japón, Hayakawa Osamu, y conversaron de temas educativos. El país nipón registra adelantos en cuanto a educación.