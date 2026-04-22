Velo de misterio rodea muerte de niña encontrada en cañada dentro de una mochila en Los Girasoles

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Una niña que jugaba cerca de una cañada en el sector Los Girasoles I del Distrito Nacional, jamás imaginó que, al acercar una mochila abandonada, su vida quedaría marcada por un hallazgo desgarrador.

Pensando que se trataba de algún objeto de valor, decidió aproximarlo. Pero lo que encontró dentro fue el cadáver de la pequeña Ruth Angélica Mota Martínez, de apenas un año y cuatro meses de edad.

Lugar donde fue hallado el cádaver

“Yo vi la mochilita entonces, jalo el palo de la escoba de mi casa y la saco, pero estaba muy pesada. Con el palo se le quitó la toallita que ella tenía, la cual le cubría la cara y se le veía el cuellito roto”, dijo la menor, quien se le omite el nombre por razones legales.

La menor había sido reportada como desaparecida en horas de la mañana por su padre, con quien pasaba unos días ya que éste se encuentra separado de la madre.

Padres de la menor

Indignación en el sector

Consternación e indignación ha generado entre los residentes de la zona el caso.

“Muy atormentado estoy porque es una noticia de una niña que recién empezaba a vivir”, exclamó Isidro Santana.

Vecinos hablando del caso

Mientras que Antonela Pérez expresó que “está muy extraño ese caso, hay que investigarlo a ver lo que pasó en realidad”.

“La madre le trajo a la niña y le dijo que se la dejara por cinco días, y me iban a la fue a meter”, dijo impotente un vecino.

Lo que dicen las autoridades

Policía Nacional profundiza investigaciones sobre fallecimiento niña en Girasoles I

El vocero de la Policía Nacional, Diego Pesqueira, informó que se han estado haciendo los levantamientos correspondientes y personas cercanas, incluyendo los padres para dar con los responsables del hecho.

Las autoridades también han entrevistado a varios vecinos con relación a la muerte de la pequeña.

La institución del orden indicó que este hecho conmueve profundamente a toda la institución y la sociedad, por lo que se están agotando todos los recursos necesarios para establecer responsabilidades y llevar justicia a este caso.

Oportunamente, la Policía Nacional ofrecerá mayores detalles, conforme avance el proceso investigativo.

Mientras, que el cadáver fue trasladado al Instituto Nacional de Ciencias Forenses para los fines correspondientes.