Mortalidad materna, infantil y neonatal cae en primer trimestre de 2026

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El Servicio Nacional de Salud (SNS) informó una significativa reducción en los indicadores de mortalidad materna, infantil y neonatal en la Red Pública de Salud durante el primer trimestre de 2026, en comparación con los primeros tres meses de 2025, como resultado del fortalecimiento de las acciones implementadas en los centros hospitalarios.

En los primeros tres meses del año se registraron 17 muertes maternas, 311 infantiles y 279 neonatales, cifras inferiores a las reportadas en el mismo período de 2025, cuando se contabilizaron 40 muertes maternas, 394 infantiles y 347 neonatales. Esta disminución representa una reducción de 57,5 % en mortalidad materna, 21 % en infantil y 18 % en neonatal.

El SNS afirmó que el descenso en estos indicadores coincide con los datos del Ministerio de Salud Pública, que, a través de su Dirección de Epidemiología, ha reportado una tendencia a la baja en las primeras semanas del año, atribuida a las acciones implementadas a nivel nacional.

Agregó que del total de muertes maternas registradas, ocho correspondieron a pacientes extranjeras haitianas, equivalentes al 47 % de los casos.

Acciones implementadas

El SNS atribuye estos resultados a un conjunto de estrategias orientadas a fortalecer la atención materno-infantil. Entre ellas destacan el monitoreo y análisis mensual de casos, la búsqueda activa de morbilidad materna extrema y la revisión oportuna de muertes para identificar oportunidades de mejora.

El director Materno Infantil y Adolescentes del SNS, doctor Martín Ortiz, explicó que estas acciones se complementan con la capacitación continua del personal de salud en emergencias obstétricas y neonatales, así como en la prevención de complicaciones como hemorragias y trastornos hipertensivos del embarazo.

Asimismo, se ha fortalecido el primer nivel de atención y la consulta prenatal, con el objetivo de identificar embarazos de riesgo y prevenir complicaciones durante el parto.

Entre otras medidas, destacó la distribución de insumos clave, como trajes anti-shock, el seguimiento a planes de mejora hospitalarios, el refuerzo de la atención en el puerperio inmediato y la creación de comités para reducir la cesárea primaria.

Ortiz señaló que las pacientes en estado crítico reciben seguimiento cercano y multidisciplinario, lo que contribuye a mejorar su pronóstico.

Reducción de mortalidad neonatal e infantil

Para continuar reduciendo la mortalidad infantil y neonatal, el SNS ha fortalecido la infraestructura de las unidades de cuidados intensivos pediátricos y neonatales, junto con la formación del personal médico y de enfermería en la atención del recién nacido crítico.

Estas acciones incluyen la actualización de protocolos, la disponibilidad de insumos esenciales —como surfactante, cafeína y nutrición parenteral— y la implementación de estrategias de control de infecciones con vigilancia activa.

Además, se han impulsado redes de traslado neonatal seguro, la prevención de la asfixia perinatal, la aplicación de terapias como la hipotermia para evitar secuelas neurológicas, el fortalecimiento del programa mamá canguro y la detección temprana de déficit auditivo.

El SNS destacó que la integración del trabajo entre las unidades neonatales y el análisis continuo de las principales causas de muerte permite ejecutar planes más efectivos, contribuyendo a la reducción sostenida de estos indicadores en la red hospitalaria pública.