MP pide prisión preventiva contra Jhakomo Hernández, pareja de Masha, por homicidio

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público solicitó prisión preventiva contra la Jhakomo Hernández, pareja sentimental de exponente urbana Ashley Mariel Sánchez, mejor conocida como Masha, como medida de coerción por la muerte de Eminen Alexander Payano, en un hecho ocurrido el pasado 26 de enero de 2026, en el sector Villa Francisca.

El órgano acusador aseguró que Hernández, junto a Jorge Pimentel y Joan Familia, ambos prófugos, emprendieron a tiros contra Payano, quien se desplazaba en una motocicleta junto a Esteuris Cuevas, el cual resultó herido.

El Ministerio Público le ha otorgado al presente hecho la calificación jurídica de violación a los 265, 266, 295 y 304 del Código Penal Dominicano, que tipifican la asociación de malhechores y el homicidio voluntario, así como violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de la víctima.

También los señalan de violar los artículos 265, 266, 2, 295 y 304 de dicha normativa, así como violación a los artículos 66 y 67 de la Ley 631-16 para el Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados, en perjuicio de Cuevas.

En octubre del 2025, tanto Masha como Jhakomo fueron arrestados por presunto tráfico de dos libras de marihuana. Posteriormente, un tribunal impuso medidas de coerción consistente en garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país.

La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional le impuso a Masha una garantía económica de un millón de pesos por contrato, mientras que de 2.5 millones bajo la misma modalidad a Jhakomo Hernández de la Rosa.