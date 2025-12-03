Muerte de Stephora: Párroco asegura que hay "gato entre macuto" y clama por justicia

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Padre Fisner Vaillant Párroco de la Parroquia San Pablo Apóstol manifestó que la muerte de Stephora, una niña de apenas 11 años, ha estremecido el corazón de la comunidad haitiana en el país mientras que el dolor, la indignación y la incertidumbre "nos acompaña desde el primer momento, y hoy más que nunca sentimos que hay un gato entre macuto en este caso".

Indicó que hay preguntas sin responder, hechos que aún no encajan y una verdad que todavía no ha sido plenamente revelada.

"Ante esta preocupación colectiva, reitero la importancia de que las autoridades competentes continúen el proceso con transparencia, rigor y objetividad, garantizando que cada detalle sea examinado y que se establezcan con claridad las circunstancias reales de este lamentable hecho. La sociedad necesita respuestas claras y comprometida de las autoridades, es un paso importante hacia la confianza y la justicia".

Agregó que como sacerdote comprometido con la justicia, la vida y la dignidad humana," alzo la voz con firmeza para exigir que este caso sea investigado con la máxima profundidad, transparencia y seriedad. No podemos permitir que la muerte de una niña quede envuelta en dudas. Stephora merece la verdad. Su familia merece justicia. La comunidad merece claridad".

Hizo un llamado respetuoso pero contundente a las autoridades correspondientes: que se agoten todas las líneas de investigación, se comuniquen los avances con claridad y responsabilidad y que se proteja el debido proceso, pero también el derecho de la comunidad a saber la verdad.

Agradeció a Yeni Berenice, Procuradora General de la República, y a Faride Raful, ministra de Interior y Policía, por la atención y la seriedad con que han acogido el caso de la niña Stephora, Su disposición a escuchar, acompañar y actuar dentro de sus responsabilidades institucionales brinda esperanza a una comunidad que clama por verdad y justicia.

"Nos mantenemos en pie, unidos y vigilantes, acompañando a la familia en su dolor y sosteniendo la esperanza de que la justicia prevalezca", concluyó el padre Fishner.