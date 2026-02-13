Mujer, madre y “nini”: el rostro femenino de una estadística preocupante

Publicado por Aldrys Sánchez Creado: Actualizado:

Brianda Araujo Rodríguez tiene 35 años, es madre de cinco hijos menores y vive cada día con una batalla silenciosa: la diabetes tipo dos y otras complicaciones que según explica le impiden trabajar.

“Soy diabética tipo dos, se me sube a cada rato, la misma diabetes me ha provocado neuropatía en los huesos”, cuenta la joven mujer cuyo último empleo fue hace un año, en una banca y hoy depende económicamente de la ayuda de sus hermanos.

Brianda se inyecta insulina diariamente y toma Metformina de 850 miligramos.

Pero la enfermedad no es el único peso que carga; cuando apenas cursaba el octavo grado, a los 15 años, se casó con un hombre 14 años mayor que ella, desde ahí, lo que creyó amor terminó siendo una historia marcada por maltratos, mentiras e infidelidades.

“Él tenía su mujer y sus hijos, lo que pasa es que yo era una muchachita, usted sabe que el amor ciega a las personas”, dice, cabizbaja.

Recuerda también el dolor de perder a su madre en la infancia. “Cuando uno pierde a su madre es como si el mundo se derrumbara”, afirma con la voz entrecortada, hoy asegura que lo único que desea es que sus hijos no repitan su historia.

Dos de sus cinco hijos llevan dos años fuera del sector educativo porque no ha logrado conseguir cupos para el varón de 6 años y la hembra de 10.

“Yo me he levantado y he tenido que volverme a acostar, porque no tengo nada que darle a mis hijos”, confiesa.

A veces sonríe, a veces comparte, pero detrás de esa imagen de fortaleza hay una realidad que muchos no ven.

Brianda no es un caso aislado; es una historia que refleja estadísticas

De los 628,181 jóvenes dominicanos entre 18 a 35 años que no trabajan ni estudian, 454,779 son mujeres, lo que equivale al 72.4 % de esa población.

Así lo establecen los datos más recientes publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), en 2022.

Sin embargo, al considerar que la población juvenil en el país supera los 8,145,548, en su totalidad, los denominados “nini” representan aproximadamente el 7.2 %, una minoría dentro del universo general de jóvenes.

Desde el ojo sociológico

Al conversar con la socióloga Tahira Vargas, sostuvo que la presencia de un mayor porcentaje de mujeres que de hombres en la población joven que no trabaja ni estudia deja más preguntas que respuestas.

“Detrás de este dato pueden haber varias hipótesis relacionadas al mercado laboral de la República Dominicana, donde existe más presencia masculina que femenina, debido a que el acceso al empleo está muy mediado por estrategias que son totalmente masculinas”, expresó.

“El joven que no termina la secundaria, desde que está estudiando está haciendo actividades en el sector informal, sea de electricidad, peluquería, motoconcho, guardián o cualquier otra área. Sin embargo, estos trabajos son muy masculinos, por lo que a las mujeres se les reduce la opción de ingresos, llevándolas a incurrir en trabajos de cuidados domésticos, de la niñez o de envejecientes, en caso de que no tengan una educación académica para entrar en un mercado laboral formal”, agregó Vargas.

Oportunidad 14-24

En octubre de 2020, el presidente Luis Abinader creó el programa “Oportunidad 14-24”, coordinado por el Gabinete de Política Social y dirigido por Alexander Mordan.

Este programa busca promover la inclusión socioeconómica de jóvenes entre 14 y 24 años desvinculados del sistema educativo o del mercado laboral, pertenecientes a hogares en situación de alta vulnerabilidad.

Los adolescentes entre 14 y 17 años que formen parte tendrán la oportunidad de reinsertarse en el sector educativo, mientras que los que tengan entre 18 a 24 podrán acceder al mercado laboral tras jornadas de preparación.