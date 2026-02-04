Negocio en San Pedro vuelve a manipular medidor eléctrico, según Edeeste

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

San Pedro de Macorís. – La Empresa Distribuidora de Electricidad del Este (Edeeste) informa sobre la detección de una reincidencia en la manipulación del medidor eléctrico correspondiente a la empresa Surtidora Cristo Viene ubicada en la provincia San Pedro de Macorís.

Edeeste señala que el pasado 27 de septiembre del año 2025 se notificó a la empresa mediante el acta 7019959 por fallas debido a conexiones directas en la acometida, lo cual provocó un cambio de medidor, pero posterior a esto se identificó un nuevo “quiebre de consumo considerable”.

En ese mismo orden, para el 3 de enero del presente año se detectó una nueva falla que motivó el retiro y envío del medidor al laboratorio para un peritaje técnico detallado mediante el acta 77042787, razón por la que se instaló un nuevo medidor que en fecha 23 de enero, según consta en el acta de intervención 7043987 se determinó un reincidente defecto en el medidor por posible manipulación.

La empresa distribuidora señala que el resultado de peritaje del laboratorio presentó como resultado que no se trata de una avería técnica, sino de una intervención orientada a sub registrar el consumo real de la empresa Surtidora Cristo Viene.

Asimismo, Edeste indica que un seguimiento al consumo de la surtidora durante cinco días (23 de enero al 28 de enero) de lecturas acumuladas, se registra un acumulado de 719 kWh, lo que valida que el consumo real diario de ese suministro es de 144 Kwh, equivalentes a una proyección de 4,314 Kwh mensuales aproximadamente.

Cabe resaltar que, tras varias inspecciones la distribuidora concluyó calificando a la empresa Surtidora Cristo Viene como reincidente en la manipulación de las redes electricas o equipos de medición, acción que es sancionada por el artículo 124-2 de la Ley General de Electricidad 125-01.

Edeeste manifiesta que, este tipo de conducta evidencia una intención deliberada de evadir el pago del consumo real, afectando los indicadores de pérdidas de la empresa y violando las normativas vigentes.

Por último, Edeeste reafirma su compromiso con la lucha frontal contra el fraude y manipulación de los equipos eléctricos, como parte de sus esfuerzos para garantizar un servicio justo, seguro y sostenible para todos los usuarios dentro de su zona de concesión, y al mismo tiempo, llama a sus clientes a ser parte de las denuncias de conexiones irregulares en procura de fortalecer los derechos de quienes cumplen con la responsabilidad ante la empresa distribuidora.