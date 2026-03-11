Nuevo acueducto en Navarrete: siete millones de galones de agua diarios

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, sostuvo un encuentro con presidentes de juntas de vecinos y representantes comunitarios del municipio de Navarrete, con el objetivo de evaluar la operatividad del nuevo acueducto.

En el encuentro se informó que el sistema actualmente produce alrededor de siete millones de galones de agua por día, los cuales son distribuidos en toda la demarcación, representando un importante avance en el suministro del servicio.

Arnaud explicó que es normal que durante los primeros meses de funcionamiento de un nuevo acueducto se realicen ajustes técnicos en el sistema, lo que en ocasiones puede generar algunas averías o problemas temporales.

«Es natural que en los primeros meses de operación se realicen ajustes. Estos procesos pueden generar algunas situaciones, pero lo importante es que estamos aquí, junto con nuestro equipo, dando la cara y trabajando para buscar soluciones a cualquier eventualidad que se presente», expresó el funcionario.

Durante la reunión, los representantes comunitarios manifestaron su satisfacción por la inauguración del nuevo acueducto.

El ejecutivo escuchó cada uno de los planteamientos y ofreció respuestas, estableciendo, además, fechas específicas para las soluciones de los casos señalados.

Al finalizar el encuentro, se acordó realizar una nueva reunión, dentro de los próximos quince días, con el propósito de dar seguimiento a los compromisos asumidos y continuar fortaleciendo la comunicación con la comunidad.

La reunión fue organizada por el alcalde Noé Peralta.