Omsa introduce 15 autobuses en corredor de la 27; pasaje sube

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La Operadora Metropolitana de Servicios de Autobuses (Omsa) presentó ayer su propuesta de fortalecimiento del corredor 27 de Febrero, que dijo contará de 15 autobuses renovados estos y con el pago por tarjeta de débito, crédito y de pago integrado y que por dos semanas, desde ayer, el servicio será gratis.

El vicepresidente de la entidad, Onésimo Antonio González, explicó que la tarifa integrada incluye subir al autobús, el Metro de Santo Domingo y el Teleférico y que tendrá un valor de RD$35 para pago electrónico con tarjeta Metro, crédito o débito.

Expuso que tendrá dos circuitos, uno desde Los Alcarrizos hasta la calle Barahona con Doctor Betances en Villa Francisca, Distrito Nacional, y el otro que comenzará en el Hipódromo V Centenario, en Santo Domingo Este, hasta la Ciudad Universitaria en la capital.

Expuso que las unidades tendrán aire acondicionado, aunque este elemento ya estaba incorporado hace tiempo y afirmó que habrá más frecuencia de los vehículos para que los usuarios no esperen mucho tiempo para transportarse, una de las quejas de los clientes que denuncian deben esperar hasta 45 minutos.

La renovación abarca cambio de su línea gráfica con nuevos colores, azul y amarillo, y elimina el verde que fue su símbolo desde sus inicios.

Sostuvo que marca el inicio de una nueva visión institucional, orientada a dignificar el transporte público colectivo, y ofrecer mayor comodidad.

González aseguró que la “nueva Omsa” no comienza solo con autobuses renovados, sino con una forma distinta de servirle a la gente.

Después de los 15 días de gratuidad, los usuarios deberán pagar en vez de 15 pesos, 35.