Ministro de Cultura recorre el Centro de Convenciones UTESA durante la Feria del Libro Cibao 2026

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El Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA recibió la visita del ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, en el marco de su presencia en Santiago por la I Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026.

Melany Rodríguez González, directora general del Centro de Convenciones y Cultura Dominicana UTESA, e Ingrid González Rodríguez, asesora cultural del Centro y miembro de la Junta del Senado de UTESA, recibieron al ministro y le acompañaron en un recorrido por los espacios expositivos y de eventos.

Durante el recorrido, el ministro conoció la Sala de Cultura Dominicana, un espacio que permite recorrer la geografía nacional a través de las principales expresiones culturales, arquitectónicas e históricos de cada provincia dominicana. Asimismo, las exposiciones temporales Puro Carnaval y Virgen de la Altagracia y Advocaciones de América, que forman parte del programa cultural vigente del Centro, donde destacó la creatividad y tradición del carnaval dominicano a través del trabajo de artesanos de caretas, así como la riqueza de las representaciones marianas en América.

La visita incluyó la Sala de Cine Contemporáneo, donde se conoció el programa de cine que desarrolla el centro, orientado a la difusión y apoyo del cine dominicano e internacional

Durante la visita, el ministro también estuvo presente en el concierto de la Orquesta Filarmónica Juvenil del Cibao, realizado en colaboración con la Fundación Ciudad Santa María (CISAMA), como parte de la programación aniversario.

La presencia del ministro pone de relieve la articulación de esfuerzos entre instituciones culturales, educativas y sociales, así como el rol del Centro de Convenciones UTESA en la promoción del acceso a la cultura y el fortalecimiento del desarrollo de la ciudad.