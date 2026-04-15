Oficialismo aprueba pago a contratistas del Estado

Publicado por Juan María Ram­írez Creado: Actualizado:

Con el voto en contra de la oposición política, la Cámara de Diputados aprobó de urgencia en primera lectura el proyecto de Ley que autoriza el pago a contratistas del Estado, al tiempo que crea una comisión de revisión y reclamaciones derivadas de obras ejecutadas sin contrato formal.

El proponente de la iniciativa es el presidente del cuerpo legislativo, Alfredo Pacheco quien explicó que desde hace décadas una gran cantidad de contratistas del Estado pasan por una situación muy difícil, por lo que al final de la pasada legislatura la CD aprobó el pago de deuda, pero esta fue observada por el Poder Ejecutivo por violación a principios esenciales de la Constitución de la República.

De igual modo, viola la legalidad presupuestaria, sostenibilidad fiscal y responsabilidad financiera, transparencia v seguridad jurídica.

En su motivación, Pacheco señaló que si la CD acogía las observaciones hechas por el Poder Ejecutivo, el proyecto sería inviable, pero que el rechazo no sería elegante, por lo que en esa virtud es que propone la iniciativa que fue aprobada en primera lectura.

Indicó que antes de proponer la pieza se reunió con el Presidente de la República, el ministro de Hacienda, el Director de Compras y Contrataciones Públicas, el director de Presupuestos, el Contralor General de la República y el Ministro de Educación, ya que existen muchas obras sin pagar por esta cartera, en busca de una posible solución al tema.

De su lado, el diputado Carlos de Pérez, quien fungió como vocero de la bancada del partido Fuerza del Pueblo, sometió una moción diferente a la de Pacheco bajo el entendido de que la pieza fuera primera enviada a comisión, sea discutido despacio y luego aprobado.

Esta moción fue rechazada por el pleno de mayoría oficialista, por lo que fue aprobado en primera discusión para este miércoles escuchar el informe presentado.

De Pérez, de la Romana, advirtió que hay contradicciones entre algunos artículos del proyecto, por lo que su propuesta buscaba evitar que la pieza sea observada de nuevo por inconsistencias.