Operativo conjunto paraliza empresas por vertido de desechos peligrosos

El Servicio Nacional de Protección Ambiental (SENPA), el Cuerpo Especializado de Control de Combustibles y Comercio de Mercancías (CECCOM) y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, realizaron dos operativos en el que desmantelaron un depósito clandestino de residuos oleosos y paralizaron las operaciones de dos empresas vinculadas al vertido ilegal de estos desechos, en la comunidad de La Guáyiga, Hato Nuevo, en la Provincia Santo Domingo.

En el primer operativo las unidades interinstitucionales intervinieron un terreno utilizado como depósito ilegal de residuos líquidos peligrosos, donde operaban tres lagunas repletas de desechos oleosos y más de 20 tinacos de aceite reciclado. El material era procesado sin ningún tipo de protocolo y vertido directamente en una cañada cercana, la cual estaba siendo rellenada con escombros para ampliar el terreno.

En el lugar fueron detenidos tres individuos que realizaban labores de manera ilegal, incluyendo el propietario del terreno.

Un segundo operativo se llevó a cabo en las instalaciones de dos empresas, ubicadas en la calle Lebrón, kilómetro 22 de la Autopista Duarte, también en La Guáyiga, debido a que pese a estar autorizadas para recibir y tratar residuos oleosos provenientes de embarcaciones bajo protocolos y cadena de custodia del Ministerio de Industria y Comercio y la Dirección General de Aduanas, los camiones tanqueros llegaban a la planta, pero el producto no era tratado, siendo desviado hacia el depósito clandestino intervenido en el primer operativo.

Ambas empresas fueron paralizadas mediante actas oficiales, notificadas a sus representantes y colocadas bajo investigación para la aplicación de las sanciones correspondientes.

Todos los apresado fueron trasladados a la sede central del SENPA, para ser presentados ante la justicia por violaciones graves a la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Las intervenciones fueron el resultado de labores de inteligencia conjunta entre el SENPA y el CECCOM, tras las cuales se planificaron y ejecutaron operaciones conjuntas y de acción unificada, con la participación del Equipo de Reacción Rápida (UIR), la Dirección de Inteligencia del SENPA, técnicos de Fiscalización y de Calidad Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, así como representantes de su Consultoría Jurídica y unidades operativas del CECCOM.

El SENPA, el CECCOM y el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales reiteran su compromiso con la protección del medio ambiente, la aplicación estricta de la ley y la persecución de toda actividad que ponga en riesgo la salud pública, los recursos naturales y la seguridad ambiental del país.