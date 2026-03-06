Ordenar el tránsito, nuevo reto del alcalde de Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El ordenamiento del tránsito vehicular sigue siendo uno de los principales retos de la administración del alcalde Ulises Rodríguez, quien ha manifestado que trabaja en soluciones concretas para mejorar la movilidad.

Rodríguez dijo que ampliaron un tramo de la avenida República de Argentina, donde existía un significativo congestionamiento que ha sido corregido y la intervención en las vías marginales de la autopista Duarte, en la entrada de la ciudad, con el objetivo de agilizar la circulación y mejorar el acceso a Santiago.

Además, señaló que el Ayuntamiento ejecuta el presupuesto participativo, atendiendo demandas comunitarias mediante la construcción de multiusos, casas club y proyectos de saneamiento de cañadas.

Entre otras iniciativas, mencionó la evaluación estructural de la estación central del Cuerpo de Bomberos y la futura remodelación total del Hospedaje Yaque, obra que se encuentra en proceso de licitación y que será ejecutada junto al Gobierno central.

Rodríguez informó que, tras asumir el cargo, sostuvo encuentros con instituciones vinculadas al sector turístico, entre ellas el Clúster Santiago Destino Turístico, operadores de tours, Visit Santiago y la Unión Gastronómica, con el propósito de consolidar el municipio como un destino turístico del país.

Al referirse a las críticas dirigidas a su gestión, el alcalde Ulises Rodríguez manifestó que no le preocupan y exhortó a los sectores opositores a actuar con responsabilidad.

“El pueblo cambió y es inteligente; hay que tener cuidado con las críticas sin sentido ni fundamento”, expresó el alcalde.