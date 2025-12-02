País y OPS firman una estrategia por seis años

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Los ministerios de Salud Pública, Presidencia y la Organización Panamericana de la Salud (OPS/OMS) firmaron una nueva Estrategia de Cooperación que se basa en cinco ejes de trabajo, esto incluye la implementación y fortalecimiento de la Atención Primaria. La estrategia comprende el período 2026 al 2031.

Se trata de un instrumento que guiará el trabajo conjunto en salud durante los próximos seis años, alineado con las prioridades nacionales de desarrollo y las metas globales del sector.

La información fue suministrada por el ministro de Salud, doctor Víctor Atallah, el director de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), doctor Jarbas Barbosa, en presencia del director del Servicio Nacional de Salud, doctor Mario Lama. También estuvo presente Olaya Dotel, viceministra de Cooperación Internacional, en representación del ministro de la Presidencia, José Ignacio Paliza y el viceministro de Relaciones Exteriores, Rubén Silié.

Cinco prioridades

La estrategia define cinco prioridades estratégicas orientadas a reducir inequidades, fortalecer la gobernanza y el financiamiento del sistema de salud.

Asimismo, consolidar redes integradas de servicios con enfoque de Atención Primaria, avanzar en la prevención y control de enfermedades transmisibles y no transmisibles.

También, robustecer la preparación y respuesta ante emergencias y desastres sanitarios.

Determinantes sociales

Estas prioridades abarcan, entre otros aspectos, el abordaje de los determinantes sociales y ambientales de la salud, la mitigación del impacto del cambio climático, la mejora del acceso a medicamentos, vacunas y tecnologías sanitarias. Además, el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica, el control de brotes y la incorporación de nuevas herramientas de salud pública, se puede visualizar el el documento.

Liderazgo

En su intervención, el director de la OPS, doctor Barbosa, reconoció el liderazgo de las autoridades dominicanas en el fortalecimiento del sistema sanitario y los avances logrados en los últimos años.

Barbosa dijo que la República Dominicana se ha convertido en un modelo regional por su compromiso con la salud pública, especialmente en la consolidación de la atención primaria, la implementación de la estrategia HEARTS, la mejora del acceso a nuevas vacunas, el control del dengue y la malaria, y los avances en la reducción de la mortalidad infantil.

Versión oficial

De su lado, el doctor Atallah, dijo que la Estrategia de Cooperación 2026–2031 representa un paso trascendental en el compromiso con la salud pública, alianza vigente por más de sesenta años, que ha permitido al país fortalecer sus capacidades técnicas, responder con mayor eficacia ante emergencias sanitarias.

También, avanzar de manera sostenida en áreas esenciales como la inmunización, vigilancia epidemiológica, la prevención y control de enfermedades crónicas, salud mental y el fortalecimiento de la Atención Primaria.

“La nueva estrategia se construyó de manera participativa, está alineada con los principales marcos nacionales de desarrollo y planificación en salud. Sus cinco ejes estratégicos abordan los grandes desafíos actuales: cambio climático, determinantes sociales, fortalecimiento institucional y de los servicios”.

Más detalles

Se refiere a prevención, control de enfermedades, gestión de riesgos y emergencias. Atallah dijo que el país reafirma la visión compartida de un sistema de salud resiliente, equitativo y centrado en las personas, especialmente en quienes viven en mayor vulnerabilidad. Se trata de un compromiso sostenido.