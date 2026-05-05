Párroco Maimón harto de accidentes tránsito

Publicado por Aridio Perdomo Creado: Actualizado:

El cura de la parroquia Nuestra Señora de la Milagrosa de este distrito, Lorenzo Burgos, afirmó que los habitantes de Maimón tendrán que levantarse ante la ola de accidentes de tránsito que a diario se producen en la carretera Santiago-Puerto Plata, lo que al parecer no preocupa a los funcionarios de esta provincia costeña.

Burgos dijo que estos accidentes han cobrado múltiples y valiosas vidas humanas en los últimos meses. En ese sentido, lamentó que en menos de seis meses varias familias han perdido a sus parientes más cercanos en accidentes que han tenido lugar en la carretera que da acceso al distrito de Maimón.

Resaltó que los accidentes ocurren en los tramos carreteros que conectan a los parajes Don Gregorio con Los Cacaos y el que va a la entrada de la comunidad de de Los Caños.

Por ese motivo, de forma enérgica llamó a la población a exigir en las calles que haya una solución concreta de parte de las autoridades a esta epidemia de accidentes de tránsito.

La población, dijo, tendrá que levantarse para exigir respuestas concretas a las autoridades, ya que a pesar de las muertes no se implementan acciones que solucionen este grave problema.

Solo hablan

Burgos lamentó que los políticos saben “hablar mucho para hacer promesas, pero no saben resolver los problemas sociales que afectan a las comunidades de Puerto Plata”.

Denunció el estado de abandono y la falta de atención de parte del Gobierno, a la vez que aseguró que Maimón como distrito turístico, cuna de la terminal de cruceros Ámber Cove está “cansado que los políticos sigan haciendo promesas que pocas veces se cumplen”.