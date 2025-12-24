En Pedernales la Navidad brilla por su ausencia

Publicado por Julio Gómez Creado: Actualizado:

La Nochebuena para Los habitantes de esta zona fronteriza serán las peores de toda su historia, porque de acuerdo con sus munícipes no tienen color, sazón ni sabor.

Sin embargo, muchos políticos como el senador, los diputados y otros, tratan de darle vistosidad con entrega de canastas, de alimentos y golosinas, organizado cenas al bajo techo para sus correligionarios.

A pesar de esos beneficios, los habitantes sienten, observan y saborean el peso por la falta de recursos para colocar una mesa en familia en estas navidades en sus pobres hogares.

Los lugareños también se quejan de que la ayuda del Gobierno, a pesar de los dispositivos mediante brigadas de entrega de canastas y tarjeta, no han impactado de manera significativa.

La realidad es percibida en las tiendas, colmados y mercados de vendedores.

La precariedad también la reflejan los hogares: de cada cien, apenas uno logra crear un ambiente navideño mínimo, incluso con algo tan básico como luces decorativas. Esto contrasta con años anteriores, cuando la comunidad celebraba competencias entre barrios para definir cuál era el más bonito durante las fiestas.

Según los habitantes, esta región es de las últimas en recibir beneficios o desarrollos prometidos.

Un ejemplo, aseguran, es que las empresas encargadas de construir hoteles en la provincia prefieren contratar personal y servicios de lugares tan distantes como Puerto Plata, Haití y México, en lugar de recurrir a los recursos locales.

Los residentes hacen un llamado urgente para que las autoridades y empresarios presten mayor atención a Pedernales y trabajen en conjunto para devolverle el espíritu festivo y la esperanza a la región y no siga en esta crisis.