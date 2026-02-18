Pedro Vergés recibe Premio Nacional de Literatura 2026

Publicado por Soila Paniagua Creado: Actualizado:

La Fundación Corripio y el Ministerio de Cultura entregaron anoche el Premio Nacional de Literatura 2026 al escritor y diplomático Pedro Vergés, quien entre sollozos exhortó a crear mecanismos que promuevan y exalten la cultura y literatura dominicana.

La ceremonia se llevó a cabo en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional y la encabezó el presidente de la Fundación Corripio, José Luis Corripio Estrada; el ministro de Cultura, Roberto Salcedo Sanz; el director del Teatro Nacional Carlos Veitía; la señora Ana Corripio de Barceló y el escritor José Alcántara Almánzar.

“Hace ya cerca de cuarenta años un grupo de animosos (no es otra la palabra) organizamos un llamado primer congreso critico de la literatura dominicana y, con muy pocos medios, pudimos reunir, estudiar y establecer unas valoraciones que todavía conservan su vigencia”.

Propuso que ese Congreso Crítico se organice en el país y agregó que “entre aquello y lo de hoy ha llovido, naturalmente, mucho. Pero me sentiría muy satisfecho si lográramos recuperar aquel impulso y aplicar el conocimiento y los medios con que contamos hoy a poner en valor la realidad de una literatura que, por lo que llevo visto, ha cambiado y se ha diversificado más”.

Dijo que “hacer el esfuerzo crítico de establecer una jerarquía válida que nos permita conocer a fondo, clasificar con seriedad, el valor de la obra de los nuestros, que es una forma de conocer mejor quienes somos, lo que no me parece baladí, sino importante”, dijo Vergés al recibir el premio consistente en un certificado y RD$2 millones.

Agregó que “tal vez así dejemos de hacer antologías caprichosas y nada convincentes, apologías sin real fundamento, críticas pretenciosas que no aciertan ni aclaran, que confunden, más bien y avancemos un poco en la valoración de una literatura que, observada de cerca, demuestra merecer mucho más atención, mucho mayor respeto”.

El ministro Roberto Salcedo Sanz manifestó que “en nombre del Ministerio de Cultura, expreso mi reconocimiento a la Fundación Corripio por su firme propósito de estimular los mejores valores de la cultura y la literatura dominicana. Al hablar de literatura, esta cumple una función pública. Conserva memoria, forma criterio, amplía lenguaje”.

Agregó que “este premio reconoce excelencia y afirma un principio. La creación literaria requiere instituciones, lectores y políticas que sostengan el libro, la formación y la memoria intelectual del país”.

Refirió que el novelista inglés, Graham Greene, “escribir es una forma de soñar despierto”.

Alcántara Almánzar afirmó que “la ocasión es para celebrar y agradecer a don José Luis Corripio Estrada, don Pepín el tesón visionario con que ha venido patrocinando este premio, trascendental en la carrera de cualquier creador literario dominicano, sobre todo por la significación de constituir el más alto lauro que se confiere en la República Dominicana a un hombre o mujer de letras que han logrado conquistarlo con su obra”.