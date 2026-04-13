Periodista William Rosa será sepultado mañana

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Los restos del periodista William Rosa, quien falleció el pasado jueves, serán velados mañana martes 14, a partir de las 9:00 a.m. en la funeraria Blandino de la Lincoln, Distrito Nacional.

En tanto, el sepelio está pautado para las 3:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.

El veterano profesional del periodismo murió de 74 años de edad, tras padecer una larga enfermedad.

Rosa egresó de la Escuela de Comunicación Social en el 1973. También estudió arquitectura.

Laboró como reportero de las emisoras Radio Comercial, Radio Clarín, Radio Popular, Radio Mil Informando y Radiotelevisión Dominicana, ahora CERTV.

Asimismo, se desempeñó como gerente de relaciones públicas de la antigua Corporación Dominicana de Electricidad; director de relaciones públicas de la entonces secretaría de Educación, Bellas Artes y Cultos y del ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología.

También prestó servicios en la Superintendencia de Bancos y en el Banco Agrícola.

Le sobreviven su esposa Austria De Jesús, sus hermanos Guarionex, Gilda, Pedro, Julio, Dinorah y Angel Rosa de León y otros familiares.

Diversas personalidades expresaron su pesar por la muerte del veterano comunicador, a quien definieron como una persona solidaria y de buen trato.