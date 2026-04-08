Persistirán los aguaceros, tormentas eléctricas y ráfagas de viento por incidencia de una vaguada

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El Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet) informó que, este miércoles, la vaguada que incide sobre el territorio nacional mantendrá condiciones meteorológicas favorables para que continúen produciéndose aguaceros, de moderados a fuertes, acompañados de frecuentes tormentas eléctricas, ráfagas de viento, posibles granizadas y deslizamientos de tierra en distintas regiones del país.

La institución explicó que durante el transcurso del día y las primeras horas de la noche, estas condiciones continuarán principalmente sobre localidades del Gran Santo Domingo, San Cristóbal, La Romana, San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Duarte, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Samaná, Monte Plata, El Seibo, Barahona, Elías Piña, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Valverde y Monte Cristi, entre otras zonas cercanas.

El Indomet informó que su Centro Nacional de Pronóstico modificó los niveles de aviso y alerta meteorológica, ante el riesgo de inundaciones urbanas, crecidas de ríos, arroyos y cañadas, así como la ocurrencia de ráfagas de viento, frecuentes tormentas eléctricas, posibles deslizamientos de tierra y granizadas.

Señaló que, actualmente, se mantienen bajo aviso meteorológico el Gran Santo Domingo, San José de Ocoa y San Cristóbal, mientras que, en alerta meteorológica, se encuentran San Pedro de Macorís, Monseñor Nouel, Santiago, La Vega, Puerto Plata, Santiago Rodríguez, Dajabón, Elías Piña, Barahona, Azua y Peravia.

El organismo exhorta a la población a mantenerse atenta a los informes meteorológicos oficiales y a seguir las orientaciones de los organismos de protección civil.