Varias personas denuncian haber "caído en la trampa de Dinero 3.0" de Mantequilla

Wilkin García Peguero, conocido popularmente como Mantequilla, reaparece en el centro de la controversia tras ser denunciado nuevamente por ciudadanos que aseguran haber sido víctimas de un esquema fraudulento similar al que lo llevó a prisión años atrás.

Bajo el nombre “Dinero 3.0”, García habría convencido a decenas de personas con promesas de retornos rápidos y supuestos cambios en su método financiero. Sin embargo, los denunciantes aseguran que entregaron sumas importantes de dinero sin recibir los beneficios prometidos.

Testimonios de los afectados

Francia Mirabal relató en el programa Nuria Investigación que entregó más de 80 mil pesos a intermediarios del negocio, sin recibir pago alguno.

Gladys Mejía explicó que tomó un préstamo para invertir y nunca obtuvo devolución.

Magdalena Martínez afirmó haber perdido alrededor de 750 mil pesos más mil dólares.

Junior Félix, conocido como “Dibujito”, denunció que entregó 1.2 millones de pesos y recibió excusas y humillaciones en lugar de pago.

Los afectados aseguran que García utilizó documentos falsificados para mantener la confianza de sus clientes. Entre ellos, un vehículo entregado como garantía con papeles supuestamente firmados por un notario, que resultaron ser fraudulentos.