¿Qué tan preparados llegan los estudiantes dominicanos a la secundaria?

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El presidente de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), Eduardo Hidalgo, compartió los principales hallazgos del diagnóstico realizado por el gremio sobre el sistema educativo, en el marco de su 56 aniversario. Más de 100 mil maestros se reunieron en todo el país para discutir seis temas clave, lo que derivó en 69 propuestas que reflejan la voz del magisterio.

Uno de los puntos más polémicos fue la promoción automática de estudiantes, que permite pasar de grado sin haber adquirido competencias básicas. Hidalgo advirtió: “El magisterio entiende que la promoción debe centrarse en el aprendizaje. Nuestros niños y niñas de primaria, cuando terminan el sexto grado, tienen una formación insuficiente en competencia digital, aritmética y español. Si no corregimos esto, la secundaria recibirá jóvenes sin preparación adecuada para el mundo laboral”.

Sobre el uso de la inteligencia artificial en la educación, el gremio planteó un compromiso ético y crítico. “La inteligencia artificial jamás podrá sustituir al maestro o la maestra. El calor humano es la esencia del tema educativo. Hay que mirarla con valores y criticidad, porque cualquier sesgo del algoritmo puede afectar a nuestros estudiantes”, expresó Hidalgo.

En cuanto a la carrera docente, el presidente de la ADP señaló: “La carrera docente es la columna vertebral del sistema. Hay que fortalecer la formación inicial y continua. No podemos seguir con diplomados desconectados de lo que sucede en el aula”.

El gremio también insistió en la urgencia de habilitar más aulas para garantizar el ingreso de niños desde los tres años al nivel inicial. “Con 500 aulas en todo el territorio nacional podemos incorporar plenamente la población de tres años en la escuela pública. Es un compromiso de Estado que aún no se ha cumplido”, subrayó Hidalgo.