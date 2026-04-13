ProConsumidor dice comisa cifra récord

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El Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor informó que retiró del mercado más de cinco millones de unidades no aptas para el consumo humano durante el primer trimestre de este año 2026.

El director de la entidad, Eddy Alcántara, calificó la cifra como “histórica y sin precedentes”, advirtiendo que estos operativos buscan proteger la salud de la población y frenar prácticas ilegales que ponen en riesgo la vida de los consumidores.

Dijo que los decomisos se realizaron en supermercados, colmados y almacenes de distintas provincias, como parte de intensos operativos de inspección desplegados en el país.