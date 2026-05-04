Alcalde: estación Bomberos será segura en Santiago

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago.- El alcalde Ulises Rodríguez aseguró ayer que la construcción de la nueva estación de Bomberos de Santiago, ubicada en El Dorado, sigue su curso, bajo un enfoque más riguroso en términos de seguridad y planificación técnica.

Dijo que la corrección del terreno podría tomar varias semanas, tras lo cual se retomará el ritmo de construcción, señalando que la obra no debería extenderse más allá de un año.

Destacó que esta estación será clave para una ciudad en constante crecimiento como Santiago, no solo para atender emergencias locales, sino también como centro de apoyo regional para municipios cercanos como Tamboril, Villa González, Navarrete, Licey, Moca y La Vega.

Rodríguez explicó que, aunque la obra fue licitada, adjudicada y presentaba avances iniciales, su gestión decidió detener temporalmente los trabajos tras identificar la necesidad de actualizar los estudios de suelo, debido a la alta presencia de agua y problemas de drenaje en la zona.

“El compromiso es hacer una estación de bomberos digna, pero sobre todo segura. No podemos avanzar sin garantizar que el terreno cumpla con las condiciones necesarias”, dijo.

El alcalde detalló que el área presenta acumulación de aguas producto de una cañada cuyo flujo fue alterado en el pasado, lo que ha provocado inundaciones en sectores cercanos como la avenida 27 de Febrero, El Dorado y Hoya del Caimito. Esta situación, explicó, debilita el terreno y representa un riesgo para cualquier infraestructura.

Ante este panorama, la Alcaldía inició la intervención del sistema de drenaje pluvial, que incluye la demolición de construcciones irregulares que obstruían el paso del agua, así como la canalización adecuada para restablecer su flujo natural.

Rodríguez indicó que la decisión fue tomada en conjunto con ingenieros y especialistas, priorizando el cumplimiento de las normas de construcción vigentes en la República Dominicana.

De su lado, la empresa constructora informó que actualmente trabaja en la canalización del drenaje pluvial mediante unas excavaciones y la instalación de tuberías.