La DNCD incauta 114 paquetes de cocaína

La Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) informó ayer que se incautó de un alijo de 114 paquetes que presume cocaína, durante una operación conjunta en las costas de Baní, en la provincia Peravia.

Una nota de la entidad señala que, tras una alerta relacionada con una embarcación, con dirección a costas dominicanas, con un posible alijo de sustancias controladas, agentes desplegaron labores de interdicción (aérea, marítima y terrestre) para interceptar la lancha y neutralizar el traslado de la sustancia.

Según la DNCD, luego de horas de intenso seguimiento, los tripulantes, al notar la presencia de las unidades, aceleraron la marcha de la embarcación y lanzaron las pacas del presuntos narcóticos a las aguas del Mar Caribe, logrando evadir la persecución de las autoridades.

Agrega que al realizar un operativo de búsqueda y rastreo a varias millas náuticas al Sur de Baní, logrando recuperar, cuatro pacas con 114 paquetes de presunta cocaína, envueltos en cinta adhesiva y con distintos logotipos.