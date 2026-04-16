Fortalecen sistema eléctrico en Navarrete: RD$89 millones para beneficiar a 2,326 clientes

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Santiago.– La Empresa Distribuidora de Electricidad del Norte (EDENORTE) ejecuta un proyecto de rehabilitación de redes eléctricas en las comunidades de Pontón Arriba y Pontón Abajo, en el municipio de Navarrete, con una inversión que supera los RD$89.7 millones, destinada a fortalecer la calidad, estabilidad y confiabilidad del servicio energético en la zona.

Los trabajos contemplan una intervención integral del sistema eléctrico, que incluye la instalación de postes, estructuras, tendido de conductores, transformadores y luminarias, así como la normalización de clientes en baja tensión, como parte de una estrategia orientada a reducir pérdidas, mejorar la seguridad y garantizar un suministro más eficiente a los usuarios.

El proyecto, financiado en su totalidad con fondos propios de la empresa distribuidora, asciende a RD$89,797,809.94 y forma parte de un plan de modernización de redes que EDENORTE desarrolla en distintas localidades de la región Norte, en respuesta al crecimiento de la demanda y la necesidad de optimizar la infraestructura existente.

La culminación de esta obra está estimada para finales de mayo, se proyecta la normalización de 2,326 clientes, quienes pasarán a contar con un servicio eléctrico más seguro, estable y regulado, reduciendo riesgos asociados a conexiones irregulares y mejorando la calidad del voltaje en sus hogares y negocios.

En términos de infraestructura, la iniciativa contempla la instalación de un total de 818 postes, de los cuales ya se han colocado una parte significativa, así como 83 transformadores que ya han sido integrados al sistema, asimismo, se han instalado 18.359 kilómetros de redes nuevas de media tensión, lo que representa un avance importante en la ampliación y fortalecimiento del circuito eléctrico en estas comunidades.

Como parte del alcance del proyecto, EDENORTE ha incorporado zonas adicionales que inicialmente no estaban contempladas, con el objetivo de extender los beneficios a más usuarios y garantizar un servicio inclusivo y de calidad. Estas áreas se encuentran actualmente en proceso de verificación técnica para su aprobación y posterior ejecución.

La empresa destacó que este tipo de intervenciones no solo impacta en la mejora del servicio eléctrico, sino que también contribuye al desarrollo económico y social de las comunidades, al facilitar condiciones más favorables para la actividad comercial, la seguridad ciudadana y la calidad de vida de los residentes.