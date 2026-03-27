Soeci pide frenar proyectos mineros en la Cordillera Septentrional

Publicado por Nathaly Tavárez Creado: Actualizado:

Santiago.- En medio de un ambiente de preocupación ambiental, la Sociedad Ecológica del Cibao (Soeci) alertó ayer sobre los riesgos de presuntos proyectos mineros en la Cordillera Septentrional y exigió a las autoridades priorizar la protección del sistema montañoso.

El vocero de la institución, Domingo Rodríguez, aseguró que la cordillera representa un eje fundamental para el equilibrio ambiental del país y constituye una fuente vital de agua para toda la región del Cibao, por lo que advirtió que permitir actividades extractivas en la zona podría comprometer gravemente la disponibilidad, calidad y sostenibilidad de estos recursos hídricos.

Rodríguez afirmó que los presuntos proyectos de explotación minera en ese entorno podrían derivar en “un desastre ambiental sin precedentes”, con consecuencias sociales y económicas de gran alcance para el país.

Además, sostuvo que los eventuales beneficios económicos de estas iniciativas serían limitados frente al impacto ambiental.

“El pasivo ambiental sería sumamente alto en comparación con los supuestos beneficios”, enfatizó el vocero.

El representante de la entidad también advirtió que estos posibles proyectos afectarían de manera directa importantes afluentes como los ríos Bajabonico, Camú y Yásica, así como diversas fuentes de agua subterránea.

Respecto a la biodiversidad de este sistema montañoso, Rodríguez destacó que la cordillera alberga ecosistemas críticos que sirven de refugio a especies endémicas y cumplen funciones clave en la regulación climática, la captura de carbono y la conectividad ecológica.

Finalmente, el portavoz de Soeci hizo un llamado a las autoridades a declarar la Cordillera Septentrional como zona libre de actividades mineras de alto impacto, a fin de garantizar la protección de los recursos hídricos, la biodiversidad y la estabilidad ecológica de la región.

“El agua vale más que el oro”, concluyó, al reiterar la postura firme de la organización frente a los presuntos proyectos mineros en esta área estratégica del país.