Viviendas afectadas por intensas lluvias en el norte de la República Dominicana

Gaspar Hernández, Espaillat.- Las inundaciones provocadas por las precipitaciones y el desborde de los ríos Joba, Jamao, y Yásica, han impactado varias comunidades de este municipio, dejando más de 200 viviendas afectadas y estructuras comerciales colapsadas. La comunicación terrestre y las redes eléctricas también han sufrido daños, pero no se han reportado personas lesionadas ni desaparecidas.

Como consecuencia de la crecida de los ríos Jamao y Arroyo Frío, se destruyó el puente La Primera que arrastró varios vehículos, en tanto que cerca de 40 casetas de pequeños vendedores de la zona quedaron en ruinas.

Familias abandonan hogar

Las autoridades dijeron que las lluvias registradas en las últimas horas causaron el mayor daño en los sectores de Veragua, Gaspar Hernández y Villa Magante. Se observan escombros sobre la carretera en el tramo que comunica Gaspar Hernández con Villa Magante y zonas aledañas.

Los aguaceros registrados en esta localidad han obligado a decenas de familias a abandonar sus hogares y refugiarse en casas de familiares, amigos y vecinos mientras baje el caudal de las lluvias.

A la zona del desastre se han presentado voluntarios de la Defensa Civil y la Cruz Roja, así como miembros de la Policía Nacional, brigadas de la Alcaldía, el Ejército de la República Dominicana y autoridades locales que trabajan en restablecer los servicios y darle apoyo a los afectados.

El director regional de la Defensa Civil, Francisco Arias, informó que los operativos de los lugares impactados por las lluvias están bajo la supervisión del director provincial de la Defensa Civil en Espaillat, Víctor Vásquez.

Miemnrs Defensa Civil recorren zonas afectadas.

Dijo que la gobernadora provincial de Espaillat, Patricia Muñoz Salcedo, en coordinación con las demás autoridades locales, está ofreciendo apoyo a los ciudadanos afectados.

Las autoridades exhortan a la población a tomar las medidas de precaución, ya que persisten condiciones inestables.