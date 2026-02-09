Quieren cambiar seguro agrícola por el paramétrico

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

El seguro paramétrico que promueven empresarios y funcionarios medios del gobierno para sustituir el seguro agropecuario que maneja Agrodosa, “es una amenaza profunda” que podría convertirse en una “bomba política y social” en el país.

La advertencia fue hecha por el consultor internacional de Insurtech, Ramón Tamburini, quien hizo un llamado urgente al presidente Luis Abinader y al ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, “ante la persistente promoción de este modelo en redes sociales por parte de la Digera” (Dirección General de Riesgos Agropecuarios).

Dijo que su preocupación “se ve ahora respaldada técnicamente por un análisis reciente de la Cepal, titulado: Estudio de Factibilidad sobre Seguros Agropecuarios Paramétricos en la República Dominicana”.

Tamburini precisó que ese documento, al que tuvo acceso, coincide de manera plena y contundente con la visión crítica que ha sostenido sobre ese esquema.

Explicó que al someter el contenido del estudio a un rigor técnico, operativo y financiero, la conclusión resulta ser mucho menos optimista de lo que los promotores sugieren: “el seguro paramétrico enfrenta debilidades técnicas, normativas y estructurales tan profundas que, en el contexto dominicano actual, carece de viabilidad como sustituto o solución principal para la gestión de riesgos”.

Indicó que la Cepal sostiene que “en una nación donde el seguro agrícola cumple una función social estratégica, este modelo (seguro paramétrico) representa una amenaza profunda, pudiendo transformarse en una auténtica bomba política y social”.

Desde el punto de vista institucional, el seguro paramétrico conlleva un riesgo reputacional severo para el Estado dominicano, expresó Tamburini.

Agregó que el estudio de la Cepal señala que la ausencia de indemnización frente a pérdidas agrarias evidentes puede detonar una fuerte presión social y cuestionamientos directos, tanto a las aseguradoras como al Gobierno.

Dijo que “es fundamental comprender que el seguro paramétrico opera bajo una lógica radicalmente distinta a la del seguro tradicional. Mientras que el sistema convencional indemniza tras una inspección técnica de los daños reales, el paramétrico se activa únicamente en función de un índice estadístico predefinido, como umbrales específicos de precipitación, velocidad del viento o temperaturas extremas”.

Precisó que “si bien en teoría esto agiliza los pagos y reduce los costos operativos, en la práctica introduce una distorsión crítica denominada riesgo de base”.

Prioridades del país

El estudio de factibilidad es claro al inferir que los riesgos técnicos, operativos y reputacionales del seguro paramétrico son demasiado elevados para considerarlo un eje central del sistema, sostiene Tamburini

Indicó que si el objetivo es realmente fortalecer la protección del productor dominicano, la prioridad nacional no debe ser la persecución de modas técnicas importadas. La urgencia radica en corregir las distorsiones del subsidio, resolver el déficit estructural, fortalecer técnica y financieramente a Agrodosa, revisar y reducir el porcentaje del presupuesto que Digera retiene para gastos administrativos, ajustándolo a lo estrictamente necesario y técnicamente justificable.

Afirmó que “no debemos embarcarnos en una aventura (seguro paramétrico) que podría fallar precisamente cuando los productores más lo necesiten.