Raquel Peña dice investigan la causa del apagón

Santiago.- La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó ayer que se investigan las causas que originaron el apagón nacional ocurrido anteayer por una falla en una subestación eléctrica de San Pedro de Macorís.

“Lo importantes fue que, por instrucciones del presidente Luis Abinader, todos los técnicos restablecieron la energía eléctrica en todo el territorio nacional y se logró en horas récord para la situación que se estaba viviendo”, aseguró la vicemandataria de la nación.

Peña habló con los reporteros, tras encabezar ayer aquí la reunión número 114 de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana, celebrada en el Centro de Convenciones y Cultura Dominicana Utesa, con el objetivo de evaluar los avances alcanzados y fortalecer las estrategias destinadas a garantizar la tranquilidad de las familias dominicanas.

“Desde aquí podemos exhibir una serie de logros que son producto del trabajo que se viene realizando en materia de seguridad ciudadana, por instrucciones del presidente Luis Abinader”, expresó.

La vicepresidenta Raquel Peña reiteró el compromiso del Gobierno con el fortalecimiento de la seguridad ciudadana y la consolidación de una política pública enfocada en el bienestar de los que residen en suelo dominicano.

Asimismo, ratificó que la seguridad ciudadana es una prioridad nacional que se construye escuchando, planificando y respondiendo en cada territorio.

El encuentro se inició con la revisión de los indicadores sobre criminalidad, patrullaje preventivo y respuesta institucional ante los hechos delictivos. Cada semana se realiza la reunión de seguimiento al Plan de Seguridad Ciudadana.