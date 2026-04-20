Raquel Peña y Roberto Salcedo inauguran Feria Regional del Libro

Publicado por José Alfredo Espinal Creado: Actualizado:

Santiago. - La vicepresidenta Raquel Peña y el ministro de Cultura, Roberto Ángel Salcedo, dejaron anoche inaugurada la primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, un espacio donde convergen las letras, las voces y las tradiciones de las 14 provincias del norte del país, como un esfuerzo por fortalecer los vínculos y proyectar la riqueza cultural que las une.

El evento, que se desarrollará del 19 al 26 de este mes en los jardines del Gran Teatro del Cibao, es idea del senador de la provincia, Daniel Rivera y se convierte en un punto de encuentro de historia, cultura y lectura. Está dedicada al expresidente y pensador Ulises Francisco Espaillat, en el marco del sesquicentenario de su gobierno.

“Esta Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 nace como un punto de encuentro para las ideas, la creatividad y la identidad de toda una región”, afirmó Peña en su discurso en la Sala de la Restauración del Gran Teatro del Cibao.

Destacó que, bajo el liderazgo del presidente Luis Abinader, se ha asumido con firmeza el compromiso de situar la educación y la cultura en el centro de las prioridades gubernamentales. Afirmó que cada feria del libro, cada iniciativa y cada esfuerzo como este constituyen también una apuesta por la democracia, la libertad y el futuro.

De su lado, el ministro Salcedo destacó que esta primera Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 se inaugura como expresión de un compromiso real con la descentralización cultural: ampliar el acceso, fortalecer capacidades y visibilizar los procesos culturales que ya existen en las comunidades.

Salcedo subrayó que el despliegue de esta feria solo es posible gracias a la articulación institucional en una tierra fértil. “Aquí, donde la tierra da frutos, también florecen las ideas. Aquí, donde se siembra, también se escribe. Aquí, donde se trabaja, también se crea”, manifestó.

En el acto también hablaron la gobernadora Rosa Santos y el alcalde Ulises Rodríguez. Santos dijo que la Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026, es un acontecimiento histórico que marcará un antes y un después en el desarrollo cultural y económico de la región.

Mientras que el alcalde Rodríguez afirmó que la feria representa una muestra clara de que cuando una sociedad apuesta por la lectura y pensamiento crítico y la creatividad, se convierte en una sociedad forjadora de su propio futuro.

Detalles del evento

La Feria Regional del Libro y la Cultura Cibao 2026 dispone de 11 pabellones y espacios temáticos orientados a la promoción del libro, la lectura y las industrias culturales.

El eje central lo constituye el Pabellón Regional, conformado por 14 módulos, uno por cada provincia participante, en los que se exhiben manifestaciones del patrimonio histórico, artístico y cultural de cada demarcación.

También forman parte de la oferta el Pabellón del Cómic, el Infantil, el de Artesanía, el Gastronómico y el de Instituciones Externas, así como áreas temáticas dentro del Gran Teatro del Cibao como el Pabellón Identidad y Ciudadanía, el Pabellón de las Buenas Palabras, un espacio dedicado a Ulises Francisco Espaillat y el Oasis Lúdico.

Participaron la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, los senadores Daniel Rivera y Carlos Gómez, gobernadoras de las provincias del Cibao, alcaldes de la región, diputados, funcionarios del Gobierno y diversas personalidades del sector privado.