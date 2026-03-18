Millizen Uribe vive con orgullo su primera nominación en los Premios Soberano 2026 con Migrantes

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

La periodista y conductora Millizen Uribe vivió una noche cargada de emociones en la alfombra roja de los Premios Soberano 2026, donde por primera vez participó como nominada en la categoría Programa de Temporada gracias a su proyecto televisivo Migrantes.

Uribe expresó su entusiasmo al señalar que “estamos muy contentos, esperando que esta sea una gran noche para el arte y para la cultura… vamos a ver qué pasa”. Reconoció que la nominación es un “espaldarazo” a un contenido de calidad y a la apuesta arriesgada de producir televisión privada.

El programa Migrantes, según sus palabras, “se ha convertido en una marca país” y representa historias de movilidad humana con un enfoque social y cultural. Su vestido, descrito como una obra de arte y pieza de colección, fue concebido como una oda a la paz y como símbolo de las historias migratorias que inspiran su proyecto.

La comunicadora destacó la importancia de estar en la gala más relevante del arte dominicano: “Es un honor y un lujo estar en esta fiesta tan importante… cualquiera de los cinco programas nominados merece ganar”.

Con esta primera nominación, Millizen Uribe marca un hito en su carrera, pasando del rol de periodista que cubría la alfombra roja al de protagonista que pisa con orgullo el escenario de los Premios Soberano.