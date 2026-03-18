Melissa Santos impacta con vestido hecho con más de 60 mil tapas recicladas y Larimar

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En una propuesta que fusiona arte, sostenibilidad y orgullo nacional, la comunicadora y animadora de televisión Melissa Santos, doblemente nominada en Premios Soberano, presenta en la gala una creación que trasciende el concepto tradicional de vestuario para convertirse en una verdadera obra de arte dominicana.

La pieza, concebida por el estilista Enyer Díaz y desarrollada junto al diseñador Ariel Encarnación, transforma materiales reciclados en alta moda. Más de 60 mil tapas de latas recolectadas y recicladas son trabajadas una a una mediante la técnica artesanal del crochet, convirtiendo lo que alguna vez fue considerado desecho en una creación de gran valor artístico.

El diseño incorpora además más de 30 mil piedras de Larimar, la emblemática piedra semipreciosa que solo se encuentra en República Dominicana, integrada a la pieza como símbolo de la identidad caribeña y de la riqueza natural de la isla.

Melissa Santos

La elaboración de esta obra supera las 200 horas de trabajo artesanal, en las que un equipo de talentosos dominicanos une creatividad, tradición y conciencia ambiental para presentar una propuesta que celebra la cultura y el talento del país.

El diseñador Ariel Encarnación lidera el proceso de elaboración de la pieza, integrando crochet y materiales reciclados, mientras que OM Caribbean Jewellery aporta la incorporación del Larimar, consolidando una colaboración que fusiona artesanía, joyería y diseño contemporáneo.

El equipo creativo detrás de esta propuesta está conformado por:

* Fotografía: Yael Duval

* Estilismo, dirección creativa e imagen: Enyer Díaz

* Diseño de vestido: Ariel Encarnación

* Joyería: OM Caribbean Jewellery

* Peinado: Jafreisy Guerrero

* Maquillaje: Kadmiel Cruz

* Audiovisual: Daniel R.

Con esta propuesta presentada en Premios Soberano, Melissa Santos lleva a la alfombra una pieza que no solo impacta visualmente, sino que también cuenta una historia de transformación: cómo la creatividad dominicana puede convertir materiales simples en arte.