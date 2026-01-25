Realizarán este domingo marcha pacifica por víctimas del desplome del Jet Set; aquí los detalles

Publicado por Lency Alcántara Creado: Actualizado:

El Movimiento Justicia Jet Set anunció la convocatoria a una marcha pacífica este domingo 25 de enero, en reclamo de verdad y responsabilidades por la tragedia ocurrida en la discoteca Jet Set el pasado 8 de abril de 2025, donde murieron 236 personas y más de 180 resultaron heridas. La manifestación busca mantener viva la memoria de las víctimas y exigir que el proceso judicial avance sin más retrasos.

La concentración está pautada para iniciar a la 1:00 de la tarde en la estación del Metro Juan Bosch, ubicada en la intersección de las avenidas 27 de Febrero y Máximo Gómez. Desde allí, los participantes recorrerán puntos estratégicos de la ciudad hasta llegar al Palacio Nacional, donde se realizará el acto principal.

Los organizadores informaron que durante el recorrido se harán paradas frente al establecimiento Mr. Pastelitos y al Ministerio de la Mujer, como símbolos de la vida cotidiana y de la institucionalidad que debe acompañar la búsqueda de justicia. La marcha está concebida como un espacio de expresión ciudadana, sin tintes partidarios, y con el objetivo de visibilizar la magnitud de la tragedia.