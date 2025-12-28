MP pedirá medida de coerción contra mayor del Ejército por muerte de joven en Los Guandules

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio Público informó este domingo que solicitará medida de coerció contra el mayor del Ejército de la República Dominicana, Diego Geraldo Mesa Arismendy, señalado por la muerte de la joven Perla Jokasta Santos Pacheco, en el sector Los Guandules, en el Distrito Nacional.

El órgano acusador adelantó a la prensa que la petición será depositada este lunes 29 de diciembre.

El paresamiento de Sena, de 48 años, fue el resultado de una exhaustiva labor investigativa desarrollada por miembros del Departamento Operativo II de Investigaciones de Homicidios, adscrito a la Dirección Central de Investigación (Dicrim), dijo la Policía Nacional el pasado sábado.

Como parte del proceso investigativo, los agentes actuantes realizaron múltiples levantamientos de cámaras de videovigilancia, así como la recolección y análisis de evidencias, lo que permitió identificar, ubicar y arrestar al presunto autor del hecho.

El mayor Mesa Arismendy fue arrestado conforme a los procedimientos legales establecidos y se encuentra bajo custodia para ser puesto a disposición del Ministerio Público, a los fines correspondientes.

Las investigaciones continúan en curso, por lo que oportunamente se estarán ofreciendo mayores detalles conforme avance el proceso judicial, concluyó la uniformada en una nota de prensa.