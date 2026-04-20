República Dominicana mayor productor arroz del Caribe y CA

Publicado por EVARISTO RUBENS Creado: Actualizado:

En un acto encabezado por el presidente Luis Abinader, en Bonao, el ministro de Agricultura, Oliverio Espaillat, afirmó que el país se convirtió en el mayor productor de arroz del Caribe y Centroamérica.

En ese acto, en el que se anunció el inicio de la cosecha de arroz, el presidente Abinader aseguró que la comida del pueblo dominicano está garantizada, y que hay un inventario del cereal que supera los 5 millones de quintales.

Asistieron al acto, representantes de la Asociación Dominicana de Factorías de Arroz, de la Federación Nacional de Productores de Arroz, funcionarios y otras personalidades.

En tanto, el ministro Espaillat señaló que “no solo iniciamos una cosecha, hoy celebramos la seguridad alimentaria de la República Dominicana”. Agregó que el arroz es la base de la dieta nacional y un elemento esencial de estabilidad social.

Dijo que al cierre de marzo el país había sembrado 1.4 millones de tareas, mientras que en las primeras áreas cosechadas los rendimientos superaban los 5.44 quintales de arroz blanco por tarea, reflejo del impacto de la tecnología, la innovación y la mecanización en el campo.

Destacó que el año pasado la producción nacional fue de 14.78 millones de quintales de arroz, equivalente a más de un millón de toneladas métricas de arroz paddy, consolidando así el liderazgo productivo del país en la región.