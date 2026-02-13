República Dominicana registra 117 muertes infantiles en lo que va de 2026

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

El Ministerio de Salud Pública (MSP) reportó que, en lo que va del año 2026, la República Dominicana acumula 117 decesos infantiles, lo que representa una reducción del 21 % a nivel nacional en comparación con los 148 registrados en el mismo período del año 2025.

Según indicó la institución, durante la semana epidemiológica 04-2026 se notificaron únicamente 21 decesos infantiles, cifra inferior a los 40 reportados en la misma semana del 2025.

De igual forma, señaló que las provincias con el mayor número acumulado de muertes infantiles en 2026 son Santo Domingo (43), Santiago (19) y San Cristóbal (10).

“El Ministerio de Salud Pública, en coordinación con el SNS, mantiene acciones orientadas a fortalecer la atención integral del recién nacido y del niño, mejorar la detección temprana de riesgos y reforzar la calidad de la atención neonatal e infantil”, aseguró.

Con respecto a las muertes maternas, agregó que hasta la fecha se han registrado cuatro, lo que representa una disminución del 76,4 % a nivel nacional en comparación con los 17 ocurridos en el mismo período del año 2025.

“Las provincias donde se han reportado muertes maternas durante 2026 han sido Santo Domingo, Santiago y San Cristóbal. Estas provincias concentran una alta densidad poblacional y un elevado volumen de partos”, dijo Salud Pública.

Otras enfermedades

El Ministerio de Salud, a través del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica (SINAVE), reportó 4 casos confirmados de dengue, sin defunciones, manteniéndose la tasa de letalidad acumulada en 0 %.

A la fecha, el acumulado durante la SE 04-2026 es de 22 casos confirmados.

Hasta esta semana epidemiológica no se han reportado casos sospechosos ni confirmados de cólera en República Dominicana, mientras que la incidencia y letalidad se mantienen en 0 %.

De igual forma, se reportaron 03 casos de malaria; el acumulado hasta la fecha es de 13, en comparación con los 109 registrados durante el 2025, lo que equivale a una reducción del 88.1 %, con una incidencia acumulada de 1.53 por 100,000 habitantes, lo que evidencia la reducción de la transmisión activa.

De leptospirosis se reportaron 3 casos confirmados y un fallecimiento. El acumulado hasta esta semana de casos confirmados es 9 y la incidencia es de 1.06 por cada 100,000 habitantes, lo que representa una reducción del 68 % en la incidencia de casos confirmados en comparación con el mismo período del año anterior.

"Salud Pública, a través de las Direcciones Provinciales de Salud, reforzó la vigilancia epidemiológica mediante la búsqueda activa de personas con fiebre, la ampliación de la toma de muestras, la notificación al SINAVE y la implementación de operativos de limpieza de cañadas, control de roedores y distribución de cloro".