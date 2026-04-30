SDSS estrena mañana el cápita diferenciado, nueva forma de pagar

Publicado por Altagracia Ortiz Creado: Actualizado:

Desde el primero de mayo, el Sistema Dominicano de Seguridad Social (SDSS) aplicará el per cápita diferenciado por sus afiliados al sistema, toma en cuenta, edad y sexo. Lo que se implementa es una nueva forma de distribuir los fondos a las aseguradoras por afiliados. Se trata de un mandato de la ley 87-01 en su artículo 169, establece y ha reiterado la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril), entidad reguladora del sistema que ha tenido la responsabilidad de la iniciativa. Se pretende distribuir los recursos para cada afiliado tomando en cuenta los indicadores, edad y sexto. Sin embargo, la aplicación del pago por afiliados a los que administran el riesgo no tiene costo adicional, sino que se pagará de acuerdo al riesgo, edades y sexo de los afiliados al sistema de Seguridad Social, se puede verificar.

Las autoridades buscan controlar la estructura, a su juicio inequitativa e injusta que pagaba la misma cápita por un joven de 20 años que la que confería a una persona de 70 años. Se trata de cerrar una forma de financiamiento, ha insistido el superintendente de Salud, Miguel Ceara-Hatton y su equipo de técnicos. Se revisó que se había creado una distorsión con un sesgo de Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) que concentraban a la población más joven y tenían a masculinos entre sus afiliados. Esto, insistían, creaba más presión al sistema de salud y su asegura miento. Tres ARS pequeñas tenían la mayor población de masculinos jóvenes y otras dos cargaban con las edades superiores al promedio. Desde el primero de mayo, las autoridades buscan garantizar el equilibrio financiero sin afectar la tasa del recaudo actual.

Parámetros

Además de los parámetros que se han evaluado , sexo y edad, se revisaron criterios para enfermedades como hipertensión, diabetes, cáncer. Esto, asegura Sisalril, se implementa en la mayoría de países que tienen un modelo de seguridad social en salud similar a la República Dominicana.

El contexto

De acuerdo a los estudios revisados, existe una tendencia marcada al envejecimiento de la población y al aumento de la siniestralidad, se revisa.

El per cápita diferenciado, que tiene como propósito asegurar un sistema más justo y eficiente, no perjudica ni afecta a los afiliados del régimen contributivo, insiste Sisalril.

Beneficios

La propuesta mantiene todos los beneficios, coberturas de salud, acceso a la atención médica, así como la calidad de los servicios y las condiciones del Plan Básico de Salud actuales de la población asegurada.

El proyecto de per cápita diferenciado busca fortalecer la sostenibilidad financiera y social del Seguro Familiar de Salud. En lo adelante, los recursos entre las ARS se distribuirán de manera equilibrada, basado en la siniestralidad y el perfil de riesgo de sus afiliados. Las ARS con personas de avanzada edad y mujeres en etapas reproductivas, recibirían una asignación económica acorde a las necesidades de sus afiliados. La implementación de esta iniciativa busca reforzar la estabilidad del sistema, sin afectar la operatividad de ningún actor. Un sistema más justo y robusto asegura la permanencia y desarrollo del mercado de las ARS, establece la Sisalril en sus justificaciones publicadas. El modelo de per cápita diferenciado se encuentra establecido en el artículo 169 de la Ley 87-01 que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, en ella se faculta a la Sisalril a realizar estudios técnicos correspondientes para presentarla propuesta que se presentó al Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS). La entidad agotó una jornada de consultas y mesas de trabajo con los diferentes actores interesados del sistema, incluyendo las 17 ARS reguladas por la institución.

Punto en contra

La Asociación Dominicana de Igualas Médicas y Administradoras de Riesgos de Salud (Adimars) asegura que la medida hará que desaparezcan las aseguradoras pequeñas y se mantengan en el mercado las más grandes, las que tienen mayor volumen de afiliados. La lucha en contra de la medida la mantienen seis ARS, las cuales han insistido en lo no favorable de aplicar medida.