Sextillizos de Villa Mella tienen 20 años; cinco ya en universidad

Los sextillizos que nacieron el 26 de diciembre del año 2005 en el Hospital General de la Plaza de la Salud cumplen hoy 20 años de edad. Hoy da seguimiento a la historia desde el embarazo de su madre Máxima Pérez. Cinco de los seis menores estudian diversas carreras en diferentes universidades y son el orgullo de sus padres Máxima y Emilio Figuereo, quienes cual guerreros, han educado a la familia de siete miembros con una fábrica de productos de belleza e higiene.

Fiordy es la primera hija de la familia, quien ya se graduó en la Universidad Pedro Henríquez Ureña (Unphu) de psicóloga clínica. Los jóvenes universitarios son Manuel Emilio, Nerey Kiara, Emely Mariel, Paola Ester, Hugo Nicolás y Emilio José.

Las carreras

Nerey Kiara es estudiante de mercadeo de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) y Paola Ester estudia medicina en la Universidad Iberoamericana (Unibe). De su lado, Manuel Emilio es estudiantes de cuarto cuatrimestre en la Universidad Apec, Emilio José es estudiante de diseño de software en el Instituto Comunitario y Hugo Nicolás es estudiante de administración en la Upnhu. En el caso de Emely Mariel, tiene parálisis cerebral y requiere los cuidados de su familia, lo cual hacen con esmero. Son jóvenes inteligentes y activos en su familia, los hijos de Emilio Figuereo y Máxima Pérez, dos emprendedores que enfrentaron todo tipo de adversidades e incertidumbre con la llegada de seis hijos al mismo tiempo.

Los hoy jóvenes de 20 años se convirtieron en un fenómeno informativo en el país, salvaron sus vidas por las intervenciones y cuidados del equipo de perinatólogos del Hospital General de la Plaza de la Salud. El doctor Julio Amado Castaños Guzmán, presidente del Patronato del Hospital ofrecieron todo el apoyo requerido y dieron atención a los sextillizos hasta la adolescencia.

En su momento, la familia recibió alguna ayuda oficial por parte del Ministerio de Salud, entidad que colaboró suministrando a los pequeños ayuda con enfermeras para el cuidado. También recibieron apoyo oficial por parte del Ministerio de Educación.