SNS dispone detener todas las licitaciones para contrataciones

El director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud (SNS), Julio Landrón, dispuso la detención de los procesos de contratación de servicios de nutrición. La medida fue tomada para una revisión general de los procesos, ante denuncia de medios.

“Se ha decidido detener y desestimar dicho concurso, en aras de garantizar la transparencia, la legalidad y la eficiencia en el uso de los recursos públicos”, asegura su director Julio Landrón mediante un comunicado. Este proceso había sido introducido en diciembre de 2025 por el Comité de Compras y Contrataciones de la entidad, y que la actual gestión le dio continuidad institucional.

El titular del SNS indicó, además, que, tras una evaluación técnica y administrativa más exhaustiva, se identificaron observaciones y deficiencias en la ficha técnica inicial, lo que motivó la decisión de paralizar formalmente el proceso y hacerlo de conocimiento público. En ese sentido, el director ejecutivo del Servicio Nacional de Salud instruyó detener todos los procesos de licitación en curso en la institución, incluyendo los relacionados con servicios de nutrición y diálisis, con el objetivo de revisarlos de manera exhaustiva junto a la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP). La gestión busca que se apeguen estrictamente a las normativas vigentes, siempre preservando el suministro continuo a los pacientes.

El SNS anunció que se estarán realizando nuevos concursos de servicios de nutrición directamente en los hospitales públicos, ajustados a las necesidades específicas de cada centro de salud, con el acompañamiento y la supervisión de la DGCP. Promete garantizar procesos más eficientes, transparentes y acordes a las necesidades de la red de hospitales del Estado, insiste.