SNS interviene hospital Nuestra Señora Altagracia

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El director del Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que el Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia (HGENSA) quedó intervenido, tras una visita no coordinada al centro de salud. Durante el recorrido, que abarcó una inspección exhaustiva área por área, Landrón indicó que se identificaron situaciones que requieren intervención inmediata, relacionadas con el sistema de climatización, los procesos de facturación, las condiciones de infraestructura, áreas médicas y administrativas. La intervención responde a la necesidad de fortalecer la calidad de los servicios ofrecidos a la población. “Este centro, es necesario que sea intervenido con la finalidad de mejorar varias de las áreas de atención a los usuarios, reparar equipos y garantizar que el paciente que acude en busca de atención la reciba de manera oportuna y de calidad”, dijo Landrón. El titular del SNS como parte de las acciones adoptadas para la mejora en la calidad de los servicios, designó directora del centro a la doctora Ivette Dib, quien actualmente se desempeña como directora del hospital Materno de la misma demarcación.

La doctora Ivette posee un master en ginecología y master en gestión Sanitaria. Fue directora en el hospital general de Verón y laboró cuatro años en el Hospital Leopoldo Martínez en Hato Mayor.

El director del SNS destacó que esta medida busca optimizar la gestión hospitalaria, fortalecer los procesos internos y asegurar una atención oportuna, digna y de calidad para los usuarios. El Hospital General y de Especialidades Nuestra Señora de la Altagracia es de tercer nivel, descentralizado y de autogestión.