SNS ha nombrado más de 900 profesionales

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El director ejecutivo Servicio Nacional de Salud (SNS), doctor Julio Landrón, informó que en los primeros cuatro meses de su gestión ha logrado la incorporación de más de 900 profesionales de la salud, como parte de las acciones dirigidas a robustecer la capacidad de respuesta de la Red Pública.

Durante un encuentro de trabajo con el presidente del Colegio Médico Dominicano (CMD), doctor Luis Peña Núñez, se pasó balance a los avances alcanzados, destacando el impacto positivo de los nombramientos en la reducción del déficit de personal en los centros de salud.

Estas designaciones responden al acuerdo interinstitucional entre el SNS y el CMD, orientado a fortalecer la cobertura de servicios y mejorar las condiciones laborales del personal médico en todo el territorio nacional. Detalló la incorporación de 276 médicos especialistas, 186 médicos generales y 461 profesionales de otras áreas de la salud, además de 48 reclasificaciones, medidas que contribuyen a optimizar la atención en los establecimientos sanitarios.

El doctor Landrón valoró que estos avances forman parte del compromiso de la institución con la consolidación de un sistema de salud más eficiente, accesible y humano.

El presidente del CMD calificó estos nombramientos como una “cifra récord” en favor del sector y valoró que la actual gestión ha priorizado la reducción del desempleo médico, una de las principales demandas del gremio. El encuentro también se abordaron temas prioritarios