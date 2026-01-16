Someterán por uso de pesticidas

Publicado por Olga Vergés Creado: Actualizado:

El Ministerio de Educación (MINERD) informó que entregó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los responsables por el uso indebido de pesticidas cerca del Centro Educativo Gastón Fernando Deligne, ubicado en La Amarga, municipio de Cenoví, provincia Duarte, situación que obligó a suspender las clases.

La cartera educativa informó que el incidente se registró en la mañana, cuando se percibió un fuerte olor a productos químicos dentro del plantel.