Santo Domingo 0ºC / 0ºC
Newsletter
Guardianes de la verdad El País

Minerd anuncia

Someterán por uso de pesticidas

La cartera educativa informó que el incidente se registró en la mañana, cuando se percibió un fuerte olor a productos químicos dentro del plantel.

Ante la tormenta Melissa, ¿cuáles protocolos de emergencia activó el MINERD?

Ante la tormenta Melissa, ¿cuáles protocolos de emergencia activó el MINERD?

Olga Vergés
Publicado por
Olga Vergés

Creado:

Actualizado:

El Ministerio de Educación (MINERD) informó que entregó al Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales a los responsables por el uso indebido de pesticidas cerca del Centro Educativo Gastón Fernando Deligne, ubicado en La Amarga, municipio de Cenoví, provincia Duarte, situación que obligó a suspender las clases.

La cartera educativa informó que el incidente se registró en la mañana, cuando se percibió un fuerte olor a productos químicos dentro del plantel.

Sobre el autor
Olga Vergés

Olga Vergés

Periodista especializada en las fuentes de Educación y Sucesos. También escribe sobre diversas noticias del diario del país. Posee múltiples títulos de diplomados enfocados en relaciones exteriores, periodismo social y forense.

Lo último

tracking