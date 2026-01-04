¿Te perdiste una? Resumen de las ediciones impresas del Periódico Hoy

Publicado por Hoy Creado: Actualizado:

Les traemos un resumen de las principales noticias ocurridas en la semana, empezando por lunes 29 de diciembre de 2025 hasta la edición de ayer sábado 3 de enero de 2025.

Lunes 29 de diciembre de 2025

Morel Diplán ataca deshumanización de sistema de salud

El arzobispo coadjutor de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Monseñor Carlos Tomás Morel Diplán, expresó su preocupación por lo que considera una deshumanización de los sistemas de salud y la pérdida de esperanza que genera en los más vulnerables.

Martes 30 de diciembre de 2025

Atención primaria y uso de genéricos, dos grandes retos

La implementación de la atención primaria y que se inicie el uso de medicamentos genéricos y biosimilares para mejorar el acceso a tratamientos, son dos de las grandes tareas del sistema de salud y seguridad social para el 2026.

Miércoles 31 de diciembre de 2025

En solo tres días DGM deporta 2,520 haitianos “sin papeles”

La Dirección General de Migración (DGM) reportó la deportación de 2,520 extranjeros, de nacionalidad haitiana, en solamente tres días como resultado de las interdicciones ejecutadas en el territorio nacional.

Jueves 2 de enero de 2026

COE reporta 8 muertos y 48 accidentes tránsito

En las últimas 24 horas, la Dirección del Centro de Operaciones de Emergencias (COE) reportó 48 accidentes de tránsito y ocho fallecidos, durante la segunda fase del operativo Conciencia por la Vida, Navidad y Año Nuevo 2025-2026, realizado en autopistas, carreteras y calles del territorio nacional.

Accidentes dejan 29 muertos en Navidad y Nuevo Año 2026

El Centro de Operaciones de Emergencias (COE) informó que 29 personas perdieron la vida durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, como resultado de accidentes de tránsito ocurridos en distintas vías del país, según el informe final del operativo “Conciencia por la Vida, Navidad 2025-2026”, divulgado ayer por ese organismo.