La Dirección General de Migración (DGM) reportó la deportación de 2,520 extranjeros, de nacionalidad haitiana, en solamente tres días como resultado de las interdicciones ejecutadas en el territorio nacional.

En un parte de prensa informó que en los operativos realizados viernes 26, sábado 27 y domingo 28 de diciembre de este 2025 detuvo a 2,990 personas en condición migratoria irregular, de los cuales repatrió la cifra antes ofrecida.

La mayor parte de las deportaciones se realizaron por los puntos de control migratorio fronterizo con la colaboración durante los operativos de interdicción de los miembros del Ejército (ERD), del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza Terrestre (Cesfront) y de la Policía Nacional.

El viernes 26 los agentes detuvieron 942 extranjeros, en distintos puntos de la geografía nacional, entre el Distrito Nacional, el Gran Santo Domingo y zonas fronterizas, de los que 772 fueron deportados.

Indica que el sábado 27 detuvieron 894 personas, en el Distrito Nacional y Santo Domingo (149), Independencia/Jimaní (83), Pedernales (65), Mao/Santiago Rodríguez (62), Monte Cristi (59), Zona Este (58) y Puerto Plata (55), entre otras localidades.

En el Distrito Nacional las interdicciones se realizaron en la avenida Duarte y en Santo Domingo fueron en Manoguayabo, Los Mina, Villa Mella, Ensanche Ozama.

También en Santiago de los Caballeros (municipio cabecera), La Vega (Palo Blanco y Jarabacoa), en Dajabón (municipio cabecera), Elías Piña (Comendador, en horario nocturno); Pedernales (municipio cabecera), Jimaní (Boca de Cachón, Tierra Nueva y zonas aledañas).

En Montecristi (La Mata de Santa Cruz, Santa María y Villa Vásquez), Barahona (municipio cabecera, Ojeda, Paraíso, El Arroyo, Los Patos, Los Blancos y San Rafael), Azua (Los Pilones–Peravia, Baní), Puerto Plata (Luperón, La Isabela, Ranchero, Los Vargas, El Estrecho y Belloso), así como en Mao, Valverde y Santiago Rodríguez.

Informó que en los puntos de control migratorio fronterizo de Dajabón, Elías Piña, Jimaní y Pedernales, procesaron ese día 996 extranjeros, para un balance general de 1,240 detenidos y 953 deportados durante la jornada.

El domingo 28 de diciembre, agentes de Migración detuvieron a 530 personas en situación migratoria irregular, con intervenciones relevantes en el Distrito Nacional, Santo Domingo (153), Dajabón (50), Elías Piña (45), Puerto Plata (43), Mao/Santiago Rodríguez (41) y Barahona (34).

Las acciones de interdicción del domingo tuvieron lugar en el Peaje de las Américas, Herrera, Sabana Perdida y en la avenida Duarte; En Barahona, en los sectores Bahoruco, Vicente Noble, La Ciénega, Los Blancos, Ojeda, Paraíso y Enriquillo.