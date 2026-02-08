Tragedia Jet Set: Hoy se cumplen 10 meses y el dolor de pueblo sigue intacto

Publicado por Oriana Martínez Núñez Creado: Actualizado:

Este domingo 8 de febrero se cumplen 10 meses de un hecho que no solo enlutó al país, sino al mundo entero. Lo que era un momento de celebración amenizada por Rubby Pérez se convirtió en angustia, desesperación y tristeza, y nos referimos a aquella noche donde el techo de la destacada discoteca Jet Set se desplomó, dejando 236 muertos y 180 heridos.

Los meses han pasado, pero esta fecha está marcada por cada víctima y el dolor de sus familiares que hasta el día de hoy no han tenido respuesta y piden al Estado dominicano que se haga justicia.

El Movimiento Justicia Jet Set realizará este domingo 8 de febrero, a las 10:00 de la mañana, un acto de oración y memoria en las ruinas de la discoteca, misa que será presidida por el Padre Rogelio Cruz.

Misa

Se recuerda, que durante el pasado mes de enero el Movimiento llevó a cabo una marcha pacífica rumbo al Palacio Nacional en memoria a las personas que perdieron la vida tras el derrumbe del techo del centro de entretenimiento y exigiendo transparencia en el proceso judicial.

Juicio a los Espaillat

El juez del primer juzgado de la Instrucción declaró inadmisible por haber sido sometido fuera del plazo legal, el recurso con el que los hermanos Antonio y Maribel Espaillat procuraban que dos peritos propuestos por ellos realizaran una nueva evaluación de las causas que provocaron el colapso. Con el contraperitaje se proponían demostrar que la tragedia ocurrida no fue un “homicidio involuntario” como lo calificó el Ministerio Público.