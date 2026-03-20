Tribunal niega libertad a coronel imputado en “Operación Lobo”

Publicado por Loyda Peña Creado: Actualizado:

El coronel Andrés Pacheco Valera, uno de los militares que guardan prisión preventiva como parte de una red de sobornos y estafa contra el Estado desmantelada en julio del 2025, continuará en la cárcel por decisión de la jueza Yanibet Rivas, quien ayer le rechazó una solicitud de variación de la medida de coerción que pesa en su contra desde …..

El grupo de 10 personas incluidos altos militares y civiles, fue arrestado durante la Operación Cobra, y acusado de integrar una estructura criminal que impactó negativamente al Instituto Nacional de Atención Integrar a la Primera Infancia (Inaipi), el SENASA, y las empresas Ede-Norte, Ede-Este y Ede-Sur.

Son ellos, además Pacheco Valera, el general (r) del Ejército Carlos Ambrosio Robles Díaz, los coroneles Luis Ernesto Vicioso Boció, Francisco Guarín Fernández y Elías Caamaño Pérez; el coronel de la FAR Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar; primer teniente Wellignton Peralta Santos, coronel de la policía Ramón Quezada Ortíz; el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González y el Bolívar Nicol{as Fernández Espinal.

De ellos, admitieron su culpabilidad en los hechos que se le imputan, Valera Pacheco, Vicioso Boció, Guarín Fernández, Caamaño Pérez y Eufracio Aybar, según informó la titular de la PEPCA, Mirna Ortiz, al inicio del proceso.

Las transacciones financieras para pago de sobornos figuraban en documentos contables que fueron aportadas al proceso por SENASA.

De acuerdo con el expediente acusatorio “todos los imputados tienen registrado el pago de sobornos a través de transferencias hechas por Quilvio Rodríguez desde su empresa a las cuentas de los encargados de seguridad de las instituciones citadas”.